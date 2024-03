L'ex capitano della Juve, Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del momento che stanno attraversando i bianconeri.'Noi abbiamo vinto lo scudetto che l’anno prima eravamo settimi. Con giocatori come Torricelli Di Livio che non erano in Nazionale poi abbiamo vinto anche la Champions. Siamo cresciuti, ci sono tappe che permettono, con le sconfitte, di crescere'.