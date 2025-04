Del Piero lancia l'allarme: cosa ha detto

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha analizzato il pareggio per 2-2 tra Inter e Bayern Monaco, risultato che ha comunque permesso ai nerazzurri di approdare in semifinale di Champions League, dove affronteranno il Barcellona. L’ex capitano della Juventus ha però colto l’occasione per soffermarsi su un problema più ampio che riguarda tutte le squadre italiane impegnate in Europa.“Nel Bayern al 90’ Muller attaccava la profondità. Le italiane devono fare un salto di qualità fisicamente, mentalmente, noi le partite le assorbiamo troppo, ne giochiamo 3 prima di affrontare un quarto di finale. Poi diciamo oddio se usciamo, il triplete ecc. se arrivi in semifinale, secondo in campionato e Coppa Italia resta il rammarico, la stagione è straordinaria ma il risultato viene giudicato. Noi diamo la sensazione di spendere energie, non si possono avere 5 con i crampi e gli altri nessuno”, ha detto Del Piero.

Anche Esteban Cambiasso ha condiviso l’analisi dell’ex numero 10 bianconero, parlando di un dispendio mentale eccessivo che incide sulle prestazioni fisiche.