Ai microfoni di Sky, l'ex capitano della Juve Alex Del Piero, ha anlizzato la brutta eliminazione degli Azzurri dai prossimi Mondiali in Qatar.



'La Nazionale avrà altre partite in cui dovrà lottare molto, deve tornare a rialzare la testa per ripresentarsi più forte di prima, assumersi le responsabilità, piaceri, doveri e tutto il resto. Questi ragazzi lo faranno e noi faremo il tifo perché lo facciano il più possibile, anche se oggi è difficile pensare a questo dopo che c'è stata una sconfitta così bruciante'.