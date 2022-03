Le parole di Del Piero a Sky Sport, prima di Juve-Villarreal:



"Sarà molto complicato, spero di no ma lo penso. La Juve deve passare il turno se vorrà trarre qualcosa in più da questa stagione. Negli ultimi mesi la Juve ha perso due volte, la Supercoppa contro l'Inter e con l'Atalanta. Ha creato una stabilità che rende la squadra sicura di se stessa. Gli innesti di Vlahovic e Zakaria hanno fatto tirare su la testa a tutti. Se passa va tra le prime otto, poi tutto può accadere. I bianconeri in due partite possono battere chiunque, sono d'accordo con Chiellini".