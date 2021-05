Alex Del Piero ha parlato dagli studi di Sky: "Ok che è Cristiano Ronaldo, ma non è che ogni partita deve fare tre gol. Più di ogni stagione si è visto che Ronaldo ha bisogno di un servizio attorno, di una squadra. Si è sottovalutato quello che aveva a Madrid, c'era una qualità pazzesca, che qui non c'è, soprattutto a centrocampo.



Se Pirlo ha mai pensato: 'Chi me l'ha fatto fare'? L'avrà pensato, ma era impossibile dire di no. La Juve oggi paga un po' tutte le situazioni citate, e anche la mancanza di stimoli, dopo 9 anni è sempre più difficile tirare fuori qualcosa. Oggi paga decisioni che in altre situazioni sono state vincenti e oggi no".