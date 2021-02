1









Alex Del Piero, a Laureus World Sports Academy, ha parlato dell'impegno bianconero durante la pandemia: "La crisi portata dal Coronavirus rappresenta una grande sfida per l'Italia e per gli italiani, la cui cultura è profondamente intrecciata con l'interazione e la socializzazione. Il lockdown ha sospeso piaceri semplici e al tempo stesso per noi fondamentali, ma ha anche mostrato il lato migliore del Paese. La Juventus, in questo senso, ha giocato e gioca un ruolo cruciale: si tratta dell'unica squadra di cui sia possibile trovare tifosi in ogni angolo dello Stivale, quindi non mi sorprende che il club fornisca così tanto sostegno al Piemonte e all'Italia nel suo insieme".