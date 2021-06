Intervenuto a Sky, l'ex juventino Alex Del Piero ha presentato così il mercato bianconero: "Dalla Juventus dobbiamo aspettarci un mercato intelligente come sempre. Dopo aver preso Allegri penso che vorranno investire sui giocatori, il ritorno di Max è stato un segnale per voler tornare a vincere subito. Il primo reparto da rinforzare è il centrocampo, poi bisogna capire cosa succederà in attacco tra Ronaldo, Dybala e Morata: sono tre ragazzi eccezionali, ma bisogna vedere se rimangono tutti e tre. Cristiano è un giocatore incredibile, credo che alla fine la Juve lo terrà. Per mille motivi: come fai a rinunciare a un giocatore come lui?!".