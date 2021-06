Alessandro Del Piero non è solo commentatore per Sky Sport, ma anche per Espn, broadcaster del Paese dove vive attualmente, gli Stati Uniti. Inevitabilmente, negli studi di Espn capita a Del Piero di parlare anche della Juventus e del suo rapporto con la società bianconera. Ecco le sue ultime dichiarazioni in proposito: "Certo che mi sarebbe piaciuto restare più a lungo alla Juve, ho iniziato a 18 anni, prima ero tifoso juventino e lo sono ancora. Quel club significa tutto per me, il rapporto con i tifosi e soprattutto quello che è successo in quei 19 anni".