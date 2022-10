Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, la leggenda bianconera Alex Del Piero ha rilasciato delle dichiarazioni di stima e ammirazione nei confronti del nuovo talento del Napoli Kvaratskhelia.'Kvara che è una roba impressionante. Salta l’uomo per fare male, è un dribblare l’uomo che spariglia sempre. Kvara ha motore, tecnica, coraggio, sfrontatezza. Sta davvero facendo delle cose straordinarie, speriamo duri per il Napoli perché è bello vederlo giocare. Quando hai un giocatore così hai innanzi tutto il vantaggio che, se gli va bene, spacca le difese della Serie A (e non solo, ndr) e poi tutta la squadra acquista la consapevolezza di avere un’arma in più'.