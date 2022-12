Soprattutto quello con la Uefa e con il suo massimo dirigente Aleksander Ceferin, che era ottimo con Agnelli prima di sgretolatosi con la Superlega. Un compito per il futuro presidente Gianluca Ferrero e il nuovo Cda, in carica dal 18 gennaio, che dovrà quindi iniziare la manovra di disgelo, anche se fino all’insediamento del nuovo Cda, come filtra dagli ambienti Exor, la linea sarà quella tenuta dal presidente dimissionario Andrea Agnelli. E una mossa distensiva da parte della futura Juventus se la augura anche l’Eca del presidente Nasser Al Khelaifi, spiega la Gazzetta dello Sport.Al momento Gianluca Ferrero è concentrato sulla lista dei nuovi consiglieri, perché il confronto con John Elkann è quasi quotidiano e i nomi verranno presentati nei prossimi giorni, probabilmente il 23, ma l’orientamento resta quello delle ultime settimane e l’opzionepiace sempre. Il nome più caldo e concreto, non solo perché il più sognato dai tifosi della Juventus, ma anche perché la candidatura dell’ex capitano-leggenda come uomo della ripartenza Juve-Uefa sicuramente sarebbe ben vista dalle parti di Nyon, chiosa il quotidiano.