Del Piero a Sky: 'Non c'è reazione, nessuno può stare sereno. Motta ha cambiato tre difensori, una serata non da spirito Juve'

Le parole di Del Piero dopo Fiorentina-Juventus

Le parole dia Sky dopo la sconfitta dellacontro la Fiorentina."Difficile commentare per me, sono emotivamente coinvolto. L'aspetto grave è che non c'è stata reazione, una serata che non rispecchia minimamente lo spirito Juve. Puoi anche perdere, ma a testa alta. Nessuno oggi, né in panchina né in dirigenza, può essere sereno, dire che ha dato tutto. Non c'è una reazione in campo, non c'è in panchina. I cambi sono stati tre difensori, ci sarà stata una motivazione, ma è un discorso generale, di ambiente. Qui non c'è una reazione, non c'è niente. Diamo meriti alla Fiorentina, che ha affrontato i momenti difficili e ne è uscita. Le squadre hanno momenti di difficoltà, la Fiorentina lo ha affrontato unendosi con l'allenatore. Sette goal subiti in due partite, c'è poco da commentare per la Juventus".