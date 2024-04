L'ex giocatore della Juventus Fabriziointervenuto ai microfoni di TvPlay ha commentato un possibile approdo di Alessandronella dirigenza della Juventus. Le sue parole:"Del Piero è il simbolo della Juventus, è amato da tutti, ha tanta fame e voglia, potergli dare un ruolo dirigenziale alla Boniperti sarebbe un punto di partenza importante, dando quel senso di appartenenza fondamentale per i giocatori che verranno alla Juventus. Platini? Ce lo vedrei in presidenza, ma credo che ora si voglia godere il suo tempo, non credo voglia rimettersi in mezzo a queste battaglie. Ritengo che alla Juve manchi uno come Agnelli, quello che ha fatto in bianconero è qualcosa di straordinario. Bastava la sua presenza e il suo modo di essere per fare la differenza. Spero che un Agnelli possa tornare a guidare questa società".