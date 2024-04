Intervenuto negli studi di SkySport l'ex capitano della Juventus Alessandroha parlato del retroscena del incontro con Terzic. Le sue parole:"Lui ha detto che sono entrati mezz’ora dopo, è stato molto chiaro e sereno. L’ambiente di Dortmund è molto particolare, dai tifosi a tutto quello che gira all’interno, sembra non ci siano mai discordanze. A fine intervista mi ha chiesto un selfie. Mi ha detto che gli ho fatto tante volte male, io l’ho ringraziato. Stavo per dirgli che mi rosica la finale del 1997, ma me lo sono tenuto e ho fatto un bel sorriso. Contro il Borussia abbiamo sempre vinto, tranne quella finale".