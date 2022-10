Intervenuto negli studi di SkySport l'ex capitano dellaAlessandroè tornato a parlare della Vecchia Signora in Champions League. Queste le sue parole:"La parte migliore sono stati i giovani che negli ultimi 20 minuti hanno dato la scossa. Anche l’organizzazione e l’ambiente del Benfica sono stati straordinari. Per loro è stato stupendo, per la Juve un po’ meno. Il peggio è la sensazione di paura che la partita potesse finire con un’umiliazione ancora più grave e che è durata fino al gol di Milik che ha dato scossone. Fino a quel momento è stata veramente drammatica".