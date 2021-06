Alex Del Piero si volta indietro e analizza il campionato della Juve: "Credo che abbia dato una sensazione di poca consistenza in questa stagione, senza mai fare quella serie di vittorie consecutive che spesso ti danno una grande consapevolezza del lavoro che stai facendo e una grande spinta in campionato - ha detto l'ex numero dieci bianconero a Sky - E' sempre successo negli anni scorsi e quest'anno è successo all'Inter. Per tanti motivi la Juve non è mai riuscita ad andare oltre le tre vittorie consecutive, e questi continui stop hanno fatto crescere una serie di tensioni e si vedeva che anche i giocatori faticavano".