Del Piero, a Sky Sport, commenta la super vittoria bianconera di Barcellona: "Una Juve perfetta, bravissima a partire con atteggiamento molto propositivo con un Barça un po' addormentato. Ma bravissimi a concretizzare, la capacità di concretizzare rende la Juve molto forte e riesce a segnare più degli altri. In questo la Juve è stata fortissima. Precisa e perfetta in tutto, dalla disposizione a come ha interpretato la partita".



BUFFON - "Buffon? Sempre stato presente. L'abbiamo sentito nella telecronaca e nelle parate. Non ha bisogno dei nostri dei nostri complimenti, i suoi difensori sono stati bravi, ma gli interventi sono stati importanti. Tutti hanno giocato una prestazione straordinaria, tutti hanno interpretato la partita come dovevano fare. Per questo va tanto merito a Pirlo"