Alessandroalla: è una possibilità concreta? Dopo settimane a discuterne, il nome era rimasto in sospeso: né l'ex Capitano, né la proprietà avevano alimentato le voci sul possibile rientro del Dieci, che nell'estate del 2012 lasciava la sua Vecchia Signora per intraprendere gli ultimi scampoli di carriera in Australia e poi altrove. Insomma: i tempi potrebbero essere maturi, soprattutto dopo il ribaltone societario arrivato nel novembre del 2022.Del Piero, a più riprese, si è detto disponibile al ritorno a casa. al momento, la leggenda bianconera vive a Los Angeles con tutta la famiglia - moglie e tre figli - e continua il proprio lavoro da ambasciatore FIFA e naturalmente da imprenditore. A Torino conserva casa, c'è un pezzo enorme di cuore e rientra in Italia appena può, anche per la restante parte della famiglia che non ha mai lasciato il nostro Paese. Il ritorno in bianconero, oltre che in città, rappresenterebbe la chiusura di un lungo cerchio.