Alex Del Piero, a Sky Sport, ha parlato di Inter Juve. Ecco le sue dichiarazioni.



MALE - "​Credo che abbia giocato male sotto tutti i punti di vista. Poche idee, non è riuscita a cambiare marcia se non nell'ultimo quarto d'ora. Non ha quasi mai tirato in porta. Strano, per la Juve. C'è il merito dell'Inter, ma la Juve a San Siro dovrebbe fare di più". LIBERARE GLI ATTACCANTI - "La Juve pensava di liberare gli attaccanti e di fare la partita così. Ma ha trovato una buona Inter, anche in fase difensiva. L'Inter ha giocato con semplicità e facilità da dietro, dal lancio lungo alla manovra con Brozovic o con i propri centrocampisti. Questa era la grande differenza, l'Inter sapeva sempre cosa fare. Soprattutto in fase d'attacco, la Juve sembrava senza idee".​



RONALDO A DESTRA - "Non credo che Ronaldo abbia particolari compiti tattici, neanche in fase d'attacco. Si scambia spesso con Morata. Preoccupato da questo binomio di Young e Bastoni che ha fatto una partita eccezionale, dico che dall'altra parte la vera domanda è 'come mai ha messo Ramsey davanti a Frabotta?'. Hakimi è impressionante. Al 95' massacrava".