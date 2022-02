Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in attesa di Villarreal-Juve, Alex Del Piero ha parlato dei bianconeri alla luce delle ultime uscite. Ecco il suo commento: "Contro il Torino la squadra ha giocato male, mentre con l’Atalanta mi era piaciuta, soprattutto in fase offensiva. Pensare che però tutti i problemi fossero risolti dopo il mercato di gennaio era decisamente fuori luogo. La strada è ancora lunga, ma non sono affatto pessimista. Vlahovic dà una verticalità che prima non c’era e combinazioni offensive di altissimo livello. Mi spiace che si sia di nuovo fermato Dybala, avrei insistito col tridente".