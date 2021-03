Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, Alessandro Del Piero ha commentato a Sky Sport la partita dei bianconeri con un focus sulla prestazione di Cristiano Ronaldo: "Chiaramente ci sono delle responsabilità di Ronaldo. Non ha avuto grandi occasioni, la Juve ha trovato sbocchi soprattutto in fascia, ma Cristiano ha sbagliato quel colpo di testa che ci ha abituato a segnare di solito. Però non è solo colpa sua: la Juve ha giocato per più di un'ora in 11 contro 10".