Alex Del Piero ha parlato a Sky Sport prima dell’inizio della sfida tra Juventus e Inter: "Simbolicamente la gara di oggi è il passaggio di proprietà dello scudetto. La rivalità tra Juve e Inter va oltre la singola partita e Conte vorrà dimostrare che l'Inter sarà allo Stadium per vincere. Sarà fuoco e fiamme".



SULLA CHAMPIONS - "Non entri in campo con il pensiero di eliminare la Juventus dalla Champions League, ma la vittoria ha delle conseguenze e questi elementi possono essere uno stimolo in più. Chiaro che i giocatori dell'Inter, che in questi anni hanno subito il dominio della Juve, oggi potrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa".