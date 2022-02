Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in attesa di Villarreal-Juve.



VLAHOVIC - "Gli auguro di fare un gol alla Del Piero, a giro sotto il sette, come quella volta a Dortmund [al suo debutto in Champions, ndr.]. Ma anche una rete fatta in un altro modo va bene lo stesso, dai".



DERBY - "Contro il Torino la squadra ha giocato male, mentre con l’Atalanta mi era piaciuta, soprattutto in fase offensiva. Pensare che però tutti i problemi fossero risolti dopo il mercato di gennaio era decisamente fuori luogo. La strada è ancora lunga, ma non sono affatto pessimista. Vlahovic dà una verticalità che prima non c’era e combinazioni offensive di altissimo livello. Mi spiace che si sia di nuovo fermato Dybala, avrei insistito col tridente".



JUVE - "È una squadra ad alto potenziale, ma con limiti evidenti che vanno superati. Negli ultimi 4 anni il numero di punti fatti in campionato è sempre calato, un motivo ci sarà indipendentemente dagli allenatori. Complessivamente la qualità della squadra, soprattutto a centrocampo, ma prima di gennaio anche in attacco, non è la stessa del grande ciclo vincente. E se non hai quello, devi compensare in altro modo. Con il gioco, ma anche e soprattutto con la mentalità da Juve, che deve essere sempre cattiva e affamata".



QUARTI - "Questa squadra non può mai considerare i quarti come obiettivo massimo, senza dubbio. Se guardiamo al valore assoluto, la Juve negli ottavi è nettamente favorita. Se prendiamo in considerazione la stagione, allora i valori sono molto più livellati. L’errore da non commettere è non essere all’altezza del Villarreal sul piano dell’aggressività e del ritmo. Io sarò allo stadio per Sky Sport e mi aspetto un clima infuocato".



DYBALA - "Posso solo dire che mi auguro che Paulo stia bene e possa trovare continuità sul campo – cosa che gli manca molto – e poi che possa dare ancora tanto a questa maglia".



LEADERSHIP DE LIGT - "Non credo ci siano dubbi: è stato comprato, e pagato caro, proprio per questo".