L'ex capitano bianconero Alexè intervenuto negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Champions League tra, parlando anche dell'attuale momento della squadra. "ha avuto bisogno di un po' di tempo per conoscere alcuni giocatori e vedere come schierarli", le sue parole. "Sono passate nottate buie, lui si è subito concentrato nel dare sostanza alla fase difensiva, per tappare i buchi e risolvere gli errori dei singoli, ora sta cercando di dare più continuità anche in attacco.sta risolvendo tante magagne,è stato fuori per infortunio,non c'è, quindi si è inventatocome seconda punta". "Finora - ha aggiunto - abbiamo visto una Juve diversa in Champions rispetto al campionato: con ilaveva una cattiveria e una gamba diversa, questa competizione è molto sentita nel mondo bianconero. Sono sicuro che questa sera andranno in campo ancora con il coltello tra i denti".