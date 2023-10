Alessandro, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato ha spiegato come la Juventus stia vivendo questo momento così importante."La Juve cercava di mettere più pressione, poi ci sono gli episodi che la determinano e hanno sorriso dopo i due gol annullati in modo… Da Var ecco. Scudetto? Arrivare secondi alla Juve non va bene, ma conta anche andare in Champions".