L'ex capitano dellaha commentato la sconfitta dei bianconeri contro il Maccabi Haifa dagli studi di Sky Sport:E' mancata nell'inizio della partita, quando ha concesso spazi e quindi i gol al Maccabi Haifa. Nel primo tempo ha fatto davvero poco, poco aggressiva e sempre seconda sui palloni. E' stata sbeffeggiata da Atzili, poi ha tentato una reazione ma non è sufficiente, La cosa che mi ha più allarmato dell'inizio è anche il controllo di palla, anche le cose più semplici diventate complicate. Significa che c'è una situazione psicofisica difficile da sistemare. Le vittorie contro Bologna e Maccabi sono stati qualcosa di estemporaneo.La Juve ha i mezzi tecnici, di rosa, di squadra, di competenza per uscire. Però se non c'è alchimia poi è dura trovarla".