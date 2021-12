Alzi la mano chi non si è mai emozionato guardando una punizione di. Ebbene, sulla buona strada per bissare le sue imprese c'è proprio, il figlio della leggenda bianconera.Ha pubblicato, sul suo account Instagram, una punizione pazzesca, con il pallone telecomandato fino all'incrocio. Tanti i commenti per il figlio d'arte, che appare con una capigliaturae la tuta di allenamento della. Dopo la realizzazione del calcio di punizione, una simpatica esultanza 'alla', il tiktoker partito dae ora noto in tutto il mondo.