L’Inter è uscira vittoriosa dalla gara contro il Parma di ieri sera. Soffre, rimane in svantaggio per quasi tutta la partita, ma i due difensori De Vrij e Bastoni firmano la rimonta nel finale.. Ecco il commento dell'ex numero 10 della Juventus, Del Piero, a Sky Sport: "Inter demotivata? Penso che il risultato di quella partita abbia dato un contraccolpo forte perché l’Inter per 70 minuti ha avuto paura ed era in difficoltà".