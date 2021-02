L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato del momento attuale del Paese: "La Juve sta giocando un ruolo determinante in un periodo sempre più difficile per l'Italia e gli italiani a causa del Covid - ha detto a Laureus World Sports Academy - E' l'unica squadra tifata davvero in ogni parte d'Italia, ogni angolo. Non mi sorprende che la società stia dando così tanto sostegno al Piemonte e a tutto il nostro Paese. La crisi che sta portando il Covid è una grande sfida per l'Italia, dove c'è una cultura intrecciata con interazione e socializzazione".