"In questo momento mi sembra proprio fuori luogo commentare un’ipotesi che ad oggi non c’è. Il rapporto che c’è tra me e questi colori resta stupendo, indipendentemente da quello che accadrà". Partiamo da qui, dalle parole del protagonista: Alex Del Piero può davvero tornare alla Juventus? Del tema se ne occupa oggi l'edizione di Tuttosport, che prende spunto dalle parole di Federica Pellegrini a Supertele: "Sarebbe un sogno vederlo in società".



IL DISGELO - Per TS, il profilo professionale di Del Piero è così a vasto raggio che potrebbe ricoprire sia uno sia l’altro ruolo. Intanto, i tifosi dovranno accontentarsi di averlo rivisto allo Stadium, nella prima operazione di disgelo tra l'ex capitano e il club. Agnelli e Del Piero, nel 2012, non si erano lasciati con una semplice stretta di mano o con una pacca sulle spalle, c’erano state un po’ di incomprensioni sull’ultimo rinnovo di contratto. AMBASCIATORE - Alex è tornato ora negli Usa, nella sua casa di Los Angeles. E chissà che nel futuro prossimo non possa diventare ambasciatore juventino negli Usa. Allo Stadium l’ex capitano ha infatti parlato a lungo con Maurizio Arrivabene, molto interessato alla sua Academy perché gli Stati Uniti sono un terreno di conquista per espandere il marchio Juventus, con la promessa che si sarebbero risentiti a breve.