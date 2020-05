1









"Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male". Alex Del Piero è in ospedale, nella 'sua' Los Angeles. Il motivo? Una colica renale, parecchio dolorosa. L'ex capitano bianconero ha mostrato un paio di foto sul suo profilo Instagram, dove si è mostrato sorridente seppur nella sofferenza. Insomma, tutto bene, nulla di cui preoccuparsi. Sdraiato, ADP ha fatto il segno dell'okay ai suoi followers. La mascherina è un contorno che non fa più notizia.



DAI SOCIAL - Una notizia che ha fatto presto il giro dei social, ovviamente. Del Piero è stato subito travolto dall'affetto dei suoi vecchi tifosi, ma anche della Juventus. Attraverso il proprio profilo ufficiale, i bianconeri hanno scritto: "Auguri di pronta guarigione, get well soon".