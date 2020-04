1









Alessandro Del Piero, ai microfoni di Radio DeeJay, ha raccontato un retroscena interessante sui Mondiali del 2006.



RACCOLTA - "La raccolta è andata molto bene, ringrazio tutti. Ci hanno aiutati economicamente e moralmente. Siamo riusciti a completare, sotto le indicazioni della Croce Rossa, quattro ambulanze munite di tutto quello che può servire adesso. E siamo contenti, la cosa più importante è portare risultati. Grandi o piccoli, ma portarli a termine. La Croce Rossa deciderà dove piazzarle, avranno un piccolo logo di quella che è stata la nostra campagna. Campioni del Mondo 2006, le persone e l'Associazione Italiana Calciatori".



CAMPIONATO - "Non vivo fisicamente in Italia, ma lavoro e ho amicizie e affetti lì. Doppia vita e doppio orario. E' un peccato che questa situazione ci sia. Rimane la priorità della salute, ma si stanno studiando misure straordinarie per una situazione straordinaria. L'attenzione dietro a tutto, compreso il mondo del calcio, molto grande e non fermiamoci dietro solo i giocatori, è un'industria importante ed è giusto che ci sia attenzione".



QUINTO RIGORE - "E' successo questo: ero tra i designati. Io battevo qualsiasi rigore, com'è successo in Champions quando vincemmo con la Juve. All'epoca non ci fu bisogno che lo tirassi. Lippi voleva mettere subito i più forti e mi ha messo quarto. Tira chi se la sente? Sì, tendenzialmente sì. Cerca di puntare sugli specialisti o uno che sia sicuro. Poi ci sono le statistiche. Il secondo rigore è spesso quello sbagliato: è successo pure al Mondiale con Trezeguet. Ricordo così. Il quinto è quello che non vai a battere nemmeno".