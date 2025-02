Del Piero in campo con Pirlo, Henry e… Ksi e Speed. Il VIDEO del goal e che siparietto nel finale

Redazione Calciomercato

La "" si è disputata il 14 febbraio, riunendo leggende del calcio e star digitali per un incontro esibizione con una finalità benefica. L'evento si è svolto nello Stadio 974 di Doha, in Qatar, con due squadre composte da figure iconiche che si sono affrontate per raccogliere fondi a favore della fondazione Education Above All (EAA), impegnata nel sostegno all'istruzione per i bambini delle comunità svantaggiate.Dopo il grande successo dell'edizione 2024, che aveva raccolto oltre 8,8 milioni di dollari e attirato 22,5 milioni di spettatori in tutto il mondo, l'evento di quest'anno ha confermato e superato le aspettative. Con un cast di stelle del calcio, tra questi Alessandro Del Piero , e un'atmosfera spettacolare, la partita ha offerto uno show indimenticabile, coinvolgendo appassionati e sostenitori da ogni parte del globo.

Match for Hope, le squadre

Team KSI x AboFlah

Captains: KSI & AboFlah

Football Legends: Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, Thierry Henry

Content Creators: Danny Aarons, Billy Wingrove, Miniminter, Adam Waheed, FutCrunch, and more

Coach: Arsène Wenger

Team Chunkz x IShowSpeed

Captains: Chunkz & IShowSpeed

Football Legends: Andrés Iniesta, David Silva, Mubarak Mustafa

Content Creators: Harry Pinero, Luva de Pedreiro, King Kenny, Eman SV2, and more

Coach: Mauricio Pochettino

Goal e siparietto, le immagini sul web

A touch of class from Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo and Speed!

Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo and Speed!

L'incontro non solo ha offerto momenti di grande spettacolo, ma ha anche rafforzato il messaggio di solidarietà e impegno sociale, dimostrando ancora una volta il potere dello sport nel promuovere cause importanti. Grazie alla partecipazione di campioni storici e volti noti del web, la "Match for Hope 2025" ha scritto un'altra pagina significativa nella storia degli eventi benefici legati al calcio.