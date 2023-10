Giancarlo Padovan, a Calciomercato.com, parla così di Alessandroe della scelta araba: "Il fatto che Del Piero abbia preso un aereo e sia sbarcato a Riad conferma due ipotesi: la prima che ha voglia di tornare nel calcio anche se come dirigente, la seconda che tutte le strade e possibilità sono aperte, tranne quella che lo porterebbe alla Juventus. Alex è una persona intelligente, ha capito che non esisteva solo l'ostruzione di Agnelli per rientrare in società: anche Elkann preferisce non far garrire la sua bandiera. Forse perché nel club c'è già Giuntoli, forse perché il nuovo management dev'essere più aziendale che sportivo. Credo che alla fine rifiuterà l'ipotesi saudita, nonostante i soldi e i progetti, ma una cosa è chiara: l'ex capitano bianconero non vuole fare il calciatore che sopravvive a sé stesso, bensì cerca un posto nel calcio".