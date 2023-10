Ci sono treni che passano una volta e poi non passano più. Ma ci sono anche treni che passano più volte davanti a noi che aspettiamo il momento giusto per prenderlo, fino a quando non cambiano le linee o i binari e lì tutto si ferma. Ecco,E nonostante le parole, i propositi e la forte volontà dei tifosi di rivedere quell'amore a pieno schermo, quei percorsi si sono incrociati nuovamente solo in qualche occasione speciale e nulla più.Niente di serio, direbbe un celebre film, insomma. E anche questa volta il nuovo matrimonio pare lontano. Negli ultimi giorni, infatti, è iniziata a circolare la voce di un Del Piero vicino, con l'Al Nassr che gli avrebbe proposto un ruolo da direttore sportivo e da figura chiave nella crescita del calcio, con CR7 al suo fianco come stella del nuovo cammino. E la notizia - riportata da più fonti - è l'apertura alle trattative da parte di Del Piero. Come andrà a finire non si può ancora sapere, ma la volontà di ascoltare le proposte riallontana Alex dall'Italia... e dalla Juve.Negli ultimi mesi, infatti, diciamo circa da un anno a questa parte, con periodi di maggior spinta, si è parlato di lui in chiave bianconera. Quasi un sogno, una volontà condivisa dal e una speranza del popolo juventino in un momento complesso. La perdita di identità e di "juventinità" è infatti uno dei temi principali di dibattito, tanto che in molti vorrebbero rivedere il club in mano a figure storiche e vincenti.E allora perché non è mai successo? La società ha colto e capito questa necessità dei tifosi, eppure non si è mossa in tal senso. Neppure quando i fatti raccontavano di un nuovo forte avvicinamento. Con il nuovo corso è arrivato il rientro allo Stadium, i messaggi, le presenze e anche qualche ammiccamento, poi... più nulla. Non se n'è fatto niente e così quel senso un po' più magico che avrebbe avuto la nuova storia è andato perdendosi. Il motivo? Il governo tecnico attuale, la nuova presenza di Giuntoli e le figure forti del momento hanno allontanato un rientro di Alex, che dal canto suo non vuole e non vorrà accontentarsi di un ruolo qualsiasi.Viene, però, da chiedersi se sia giusto decidere di non aprire a questa possibilità, specialmente ora.