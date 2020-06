Alex Del Piero ha commentato così la vittoria del Napoli sulla Juventus: "Importante sottolineare quello che ha fatto oggi il Napoli sotto ogni punto di vista - ha detto a Sky - Rino in poco tempo è riuscito a mettere insieme due partita ad alto livello. Stasera hanno fatto tutto quello che c'era da fare: all'inizio si sono difesi, poi, con più coraggio, sono usciti costruendo le migliori occasioni da gol arrivando in area con più facilità della Juve. Questa mentalità dopo così tanto tempo è frutto di un segnale positivo. La differenza è il saper fare una cosa nel momento giusto. Ora la Juve deve usare questo ko come motivo di stimolo per finire bene il campionato e la Champions con un pizzico in più di energia".