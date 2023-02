Le parole dia Sky:“In un momento così delicato, per certi versi simile al 2006 perché i giocatori e lo staff sono in un momento un po’ di confusione. La responsabilità i giocatori la sentono, si vede. Non lo riescono ancora a portare in campo. L’Europa League è una tappa importantissima per vari aspetti, per blasone, è una competizione particolare, una coppa nel finale interessantissima ed è una coppa europea. Ci siamo fatti sempre abbagliare dal fascino della Champions che è importante, ma per la Juve la cosa più importante è la partita di stasera. Traspira che devono convogliare questa responsabilità nella maglia, uscire dal campo rendendo orgogliosi i tifosi. I tifosi questa sera hanno risposto, come è stato nel 2006 quando abbiamo avuto più abbonati dell’anno prima. Si torna a vivere per la vittoria, si gioca a calcio per vincere ancor di più alla Juve. Per i tifosi deve tornare la gioia di vedere i giocatori con uno spirito diverso. Ho visto un video di un bambino che a sorpresa viene portato allo stadio, è emblematico di cosa rappresenti il calcio”