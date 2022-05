L'ex capitano e leggenda della Juve, Alessandro Del Piero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche del Milan e della gestione di Paolo Maldini.



'Tutto il discorso si riferisce al non fare mai un progetto che non sia vincente, perché Paolo lo è e lo vuole essere. Per fare un passo in più si devono fare determinati acquisti, sistemare determinate cose e sistemare il suo contratto che non è da poco. Il Milan vive una situazione atipica di vendita'.