"Otto anni fa finiva la mia storia calcistica con la Juventus dopo 19 anni di successi e fedeltà". A scriverlo è Alex Del Piero, con una foto di spalle in allegato: un nome e un numero, diventati un unicum inscindibile che soltanto il tempo (e la volontà della dirigenza) ha saputo dividere. "All’amore pone fine il tempo, non il cuore", la citazione scelta dall'ex capitano bianconero. E' di Publilio Siro, drammaturgo romano dell'85 avanti Cristo. Oltre duemila anni dopo, mai parole furono più appropriate e accurate...