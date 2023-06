Era la notte del 12 febbraio 2006 e a Milano andava di scena il 'superclassico' italiano: Inter-Juve. Fu una gara fondamentale ai fini della lotta scudetto, con i bianconeri che si presentarono a San Siro con un vantaggio di 9 punti e con l'Inter che voleva a tutti i costi riaprire il discorso scudetto. Ci pensò però Alessandro Del Piero a spegnere l'entusiasmo dei nerazzurri, quando a 5 minuti dal termine dipinge una punizione sublime che va ad infilarsi sotto l'incrocio dei pali a Julio Cesar battuto. Vi starete chiedendo come mai questo fiume di ricordi e la spiegazione sta nel video postato sui social dall'account ufficiale della Champions League, che ha pubblicato un video in cui proprio Del Piero e Julio Cesar si 'sfidano' a suon di tiri dal limite dell'area, con Pinturicchio che si improvvisa anche un buon portiere. Inevitabile il ricordo a quella sera per ogni tifosi juventino.