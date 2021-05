Un tiro a giro, proprio come suo papà. E proprio come suo papà, finito nell'angolino. Tobias, figlio di, capitano e leggenda della Juventus, ha dimostrato di avere un destro niente male. Il primogenito di Alex gioca nell'Academy bianconera, nella città di Los Angeles, dove l'ex numero dieci vive con la famiglia dopo l'esperienza in giro per il mondo. E chissà che un giorno non possa esserci un passaggio di testimone. Intanto, il video racconta un talento niente male...