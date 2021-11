Il tour inglese di- martedì a Londra a seguire la "sua" Juve contro il Chelsea - si è concluso ieri sera a Manchester. L'ex capitano bianconero ha commentato per Sky Sport, al fianco di Massimo Marianella, il successo delsul Psg, che ha portato la squadra di Guardiola agli ottavi di finale da prima in classifica. Dopo aver incontrato Antonio Conte e Fabio Paratici martedì pomeriggio nel centro sportivo del Tottenham, Alex si è concesso un altro saluto con un suo ex collega calciatore, oggi uno degli allenatori più apprezzati e ambiti al mondo:. In un Etihad Stadium vuoto, dopo il match, i due si sono ritrovati scambiando poche parole. Il video ha fatto il giro dei social e ha acceso i tifosi bianconeri, entusiasti nel vedere una insieme una leggenda e un allenatore a lungo accarezzato due estati fa. Il video di Sky Sport: