Alessandro Del Piero, ex attaccante e capitano della Juve, ha concesso un’intervista a Sky Sport Uk, durante la quale ha parlato anche della possibilità Guardiola in bianconero.



SU GUARDIOLA - “Lo immagino alla Juve? Sì. Potrebbe funzionare? Penso che Guardiola sia un buon abbinamento per qualsiasi club, per chiunque, per quello che ha fatto in passato e per quello che sta facendo ora, per la sua mentalità e per la qualità del suo gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme. Ha vinto in Germania, in Spagna, in Inghilterra…ora gli mancano solo Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo, sarà un’estate calda, anche nel calcio”.