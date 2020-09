Alex Del Piero grande in campo e fuori. Di certo, non è una notizia. L'ex capitano della Juventus ha dato tante volte prova del suo grande cuore, non solo dentro al rettangolo verde. L'ultima prova arriva direttamente dagli USA dove ADP ha consegnato il cibo del suo ristorante alle persone più bisognose e in difficoltà della città.ha scritto l'ex numero 10. "E' un onore portare sorrisi calorosi e cibo caldo dove serve di più. Qui a Los Angeles il St. Joseph Center lavora duramente per dare case in maniera permanente a persone senza fissa dimora e con alloggi insicuri". Tanti i messaggi di complimenti ricevuti dall'ex capitano bianconero, tra cui quelli di Claudio Marchisio.