Auguri anche dalla Figc! Per i 47 anni di, la Federazione ha pubblicato sul suo sito un video in cui celebra i momenti chiave, in azzurro, della leggenda della Juve. "Viene acquistato dalla Juventus, club di cui diventerà- si legge sul sito -. In bianconerovince tutto, a livello nazionale ed internazionale, diventando recordman del club per reti segnate e presenze. Il suo palmarès comprende 6 Scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea"."Del Piero è il quarto marcatore di sempre della Nazionale, ex-aequo con. Dal 2017 fa parte della Hall of Fame del Calcio Italiano, categoria 'Giocatore italiano'", conclude la Figc.