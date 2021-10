Alexè intervenuto nel post partita di Sky Sport per parlare della Juventus: "Eravamo qui quando affrontava la prima partita in Champions con scarso rendimento in campionato. Sulla Champions si sono concentrati molto bene, recuperando anche di là. Poi si può dire che tira poco in porta o quello che vuoi. Però un altro 1-0 e qualificazione in ghiaccio. La squadra è in netta ripresa sotto tutti i profili, è la sesta vittoria consecutiva e questo dà punti, risultati e consapevolezza. E' una crescita importante per la Juve".