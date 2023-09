Ha preso il via ieri a Coverciano il nuovo corso UEFA Pro, ovvero il massimo livello di formazione per un tecnico. Tra i presenti c'è anche Alessandro Del Piero. Al termine della stagione, completato tutto il percorso didattico, i corsisti dovranno sostenere gli esami finali e portare una tesi su una delle materie oggetto di studio; in caso di esito positivo, otterranno la qualifica UEFA Pro, ovvero la massima abilitazione riconosciuta a livello europeo che consentirà loro di guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. L'ex capitano della Juve quindi potrebbe presto intraprendere la carriera da allenatore o almeno, avrebbe i requisiti per farlo.