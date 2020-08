1









Ieri Kingsley Coman ha consentito al Bayern Monaco di vincere la Champions League. Lui che nel 2015 fu venduto al Bayern dalla Juventus per 28 milioni di euro. Negli studi di Sky Sport nel postpartita Alessandro Del Piero, pur senza nominare esplicitamente Coman, ha fatto la seguente osservazione: "Ci deve far riflettere il fatto che alcuni nostri scarti vanno a ingrossare le fila di una squadra campione d'Europa. E Orsato due mezzi rigori non li ha dati. Dobbiamo arrivare alla Champions League con un'altra mentalità. Qua da noi si iniziano le stagioni già coi dubbi su allenatori, giocatori e società, dobbiamo rivedere molte cose qua in Italia".