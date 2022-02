Sono trascorsi già 10 anni da quando la leggenda e bandiera della Juve, Alex Del Piero, ha deciso di lasciare quel mondo che per piu di 20 anni è stato praticamente casa sua. Prima l'avventura in Australia, in quel di Sidney, poi il cambio totale di vita negli States dove vive attualmente. Pinturicchio ha infatti coronato il suo sogno che aveva sin da bambino, ovvero quello di vivere a Los Angeles, città nella quale stanno crescendo anche i suoi figli, entrambi proiettati sulle stesse orme del padre. Lo stesso Del Piero, si è recato insieme alla sua famiglia a San Bernardino, per fare visita al primo McDonald's fondato e inaugurato nella storia del fast food più iconico al mondo. Il tutto è stato documentato dall'ex numero 10 attraverso alcune storie condivise sul suo account Instagram.