Ai microfoni di SkySport Alessandroha parlato di Adrien. Le sue parole:"Rabiot parte in profondità, fa allungare la squadra. Gliel’ho visto fare ed è forte, non è solo veloce, è alto, grande, “fisicato”. 11 gol sono davvero tantissimi. È migliorato negli anni, due anni fa non si vedeva questo giocatore, non si vedeva la personalità che ha oggi e come interpreta il gioco. Bisogna dargli merito che è migliorato. Rappresenta un giocatore fondamentale del centrocampo".