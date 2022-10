Le parole di Alessandroa Sky Sport:MERCATO – “Bremer è stato un ottimo inserimento e ha fatto bene. Gli altri non li abbiamo ancora visti. Conosciamo Pogba ma non possiamo dire se la seconda avventura alla Juve sarà grandiosa come la prima. In generale si fanno i conti a fine anno, è una stagione anomala servirà vedere come rientreranno i giocatori dopo il Mondiale. Complicato oggi dare un giudizio sul mercato”.CALCIO ITALIANO – “Milan e Napoli hanno fatto un percorso importante, come anche l’Inter e hanno possibilità di qualificarsi, un bene per il movimento. I problemi sono su altri frangenti come la Nazionale, preoccupazione sui talenti che non riusciamo a produrre. È un momento difficile per il calcio italiano, le buone notizie ci fanno stare bene. Stasera la Juve deve fare un’impresa e poi un’altra ancora, ma le altre tre hanno la possibilità di farla”.